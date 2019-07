Der russische Oppositionelle Nawalny muss erneut ins Gefängnis.

Er wurde von einem Gericht in Moskau zu 30 Tagen Haft verurteilt, wie Nawalny per Twitter mitteilte. Das Gericht befand ihn demnach schuldig, zu einer nicht genehmigten Kundgebung aufgerufen zu haben. Wegen dieses Vorwurfs war der Kreml-Kritiker bereits mehrfach verurteilt worden.



Für Samstag ist in der russischen Hauptstadt eine weitere Protestaktion geplant. Anhänger der Opposition wollen die Zulassung unabhängiger Kandidaten bei der anstehenden Regionalwahl einfordern.