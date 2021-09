Nach der Parlamentswahl in Russland und dem ofiziell verkündeten Sieg der Regierungspartei häuft sich die Kritik.

Das Außenministerium der USA erklärte, die Menschen seien daran gehindert worden, ihre politischen Rechte auszuüben. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell warf Moskau eine Einschüchterung aller kritischen und unabhängigen Stimmen vor. Die Bundesregierung erklärte, es gebe ernstzunehmende Hinweise auf massive Unregelmäßigkeiten. Beobachter der Organisation Golos verzeichneten nach eigenen Angaben über 4.900 Berichte über Manipulationen. Die staatliche Wahlkommission in Russland widersprach diesen Angaben. Auf dem Moskauer Puschinkplatz demonstrierten am Abend mehrere hundert Menschen gegen das Ergebnis. Sie waren einem Aufruf der Kommunisten gefolgt.



Zuvor war die Regierungspartei "Geeintes Russland" zur Siegerin der Wahl mit einer Zwei-Drittel in der neuen Duma erklärt worden. Zweitstärkste Kraft wurden die Kommunisten. Insgesamt sind im neuen Parlament fünf Parteien vertreten.

