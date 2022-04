Russischer Krieg

Die russische Botschaft in Berlin (imago images/Jürgen Ritter)

Die russische Botschaft in Berlin sprach von einem Schritt, der zu einer weiteren Verschlechterung der beiderseitigen Beziehungen führen werde. Im Messengerdienst Telegram hieß es, die Reduzierung des diplomatischen Personals verenge den Raum für die Aufrechterhaltung des Dialogs. Das russische Außenministerium in Moskau kündigte Reaktionen auf die Ausweisungen durch Deutschland sowie weitere Länder an. Bundesaußenministerin Baerbock hatte zuvor mitgeteilt, dass 40 russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt wurden und umgehend das Land verlassen müssten. Ihnen wird vorgeworfen, für den russischen Geheimdienst zu arbeiten. Bundesinnenministerin Faeser erklärte, es gehe darum, Deutschland gegen russische Spionage, Einflussnahmeversuche, Lügen und Kriegspropaganda zu schützen.

Auch Frankreich weist etliche russische Diplomaten aus und verweist dabei auf eine europäische Initiative.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.