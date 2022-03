Ukraine, Irpin: Menschen überqueren einen improvisierten Weg unter einer zerstörten Brücke auf der Flucht aus der Stadt Irpin in der Nähe von Kiew. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Ab acht Uhr deutscher Zeit könnten Zivilisten die Städte über die Korridore "sicher" verlassen, sagte Generaloberst Misinzew. Er schlug die Einrichtung einer Hotline zwischen beiden Seiten vor, um die Evakuierung zu koordinieren. Zuletzt waren mehrere Versuche dieser Art gescheitert, darunter abermals in der Hafenstadt Mariupol. In der nordöstlichen Stadt Sumy konnte dagegen nach Angaben des lokalen Gouverneurs eine Kolonne von Bussen rund 3.500 Menschen in Sicherheit bringen. In Irpin bei Kiew ging die Flucht vieler Bewohner über eine improvisierte Brücke weiter. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind bereits über zwei Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet.

Das UNO-Menschenrechtsbüro berichtete, es habe bislang knapp 500 zivile Todesopfer verifiziert. Die tatsächlichen Zahlen dürften jedoch höher sein.

