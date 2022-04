Das umzingelte Stahlwerk Azovstal in Mariupol (Victor/XinHua/dpa)

Das Verteidigungsministerium teilte in Moskau mit, dort eingeschlossene Zivilisten könnten das Industriegebiet über einen humanitären Korridor verlassen. Die russischen Truppen hätten bereits damit begonnen, sich zurückzuziehen. Demnach dürfen die Zivilisten selbst entscheiden, ob sie das Werk in Richtung Ukraine oder in von Russland kontrollierte Gebiete verlassen wollten. Nach Angaben aus Kiew sollen sich auf dem Areal neben zahlreichen ukrainischen Kämpfern weitere rund 1.000 Menschen aufhalten.

Zuvor hatte der Chef der ukrainischen Eisenbahn, Kamyschin, mitgeteilt, dass Russland mehrere Bahnhöfe beschossen hat. Betroffen sind demnach Bahnhöfe im Westen und im Zentrum des Landes. Zu möglichen Verletzten gibt es widersprüchliche Angaben.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.