Russland hat für morgen ein Militärmanöver angekündigt. (picture alliance /dpa/Tass / Erik Romanenko)

Mehrere Nachrichtenagenturen berichten unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau, es sollten sowohl Raketen und Marschflugkörper zum Einsatz kommen. Russlands Präsident Putin, der "Oberbefehlshaber der russischen Armee", plane, das Manöver zu beaufsichtigen.

Ein genauer Ort wurde nicht genannt.

Neue Gefechte im Osten der Ukraine

Unterdessen werfen sich die Konfliktparteien in der Ostukraine erneut gegenseitig Beschuss vor. Das ukrainische Militär erklärte, prorussische Kämpfer hätten in der Nacht die Waffenruhe verletzt. Die prorussischen Separatisten in den selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk warfen der ukrainischen Armee Angriffe mit Granaten vor. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ob es etwa Tote oder Verletzte gegeben hat, ist bislang nicht bekannt.

In der Ostukraine kämpfen seit 2014 von Russland unterstützte Separatisten gegen die ukrainische Armee. Angesichts eines massiven russischen Truppenaufmarschs an der Grenze befürchtet der Westen derzeit einen Angriff auf die Ukraine.

Inmitten der Spannungen begann Großbritannien mit der Verstärkung der Nato-Einheiten in Estland. London entsendet 850 zusätzliche Soldaten ins Baltikum und verdoppelt damit das britische Kontingent.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.