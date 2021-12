Nach dem Urteil im "Tiergartenmord" herrscht keine gute Stimmung zwischen Deutschland und Russland. (dpa/Christophe Gateau)

In einer Mitteilung des Außenministeriums in Moskau heißt es, die unfreundlichen Handlungen Berlins würden nicht ohne angemessene Antwort bleiben. Die Bundesregierung erklärte gestern zwei Beschäftigte der russischen Botschaft in Berlin zu unerwünschten Personen.

Wegen der Ermordung eines Georgiers im August 2019 in der Parkanlage Kleiner Tiergarten hatte das Kammergericht Berlin gestern einen Russen zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Urteil ist von "Staatsterrorismus" die Rede: Nach Überzeugung der Richter handelte der Täter im Auftrag staatlicher russischer Stellen. Moskau weist das zurück.

