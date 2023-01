Der russische Verteidigungsminister Schoigu (Russian Defense Ministry Press/AP/dpa)

Der nukleare Schild sei der wichtigste Garant für die Souveränität und territoriale Integrität des Landes, erklärte Schoigu. Konkret geht es seinen Angaben zufolge um landgestützte Interkontinentalraketen, luftgestützte Trägersysteme sowie U-Boote mit Interkontinentalraketen.

Der Minister will außerdem die Kreiswehrersatzämter modernisieren lassen. So sollen etwa Datenbanken aktualisiert sowie die Zusammenarbeit lokaler und regionaler Behörden verbessert werden. In Russland kursieren Korrespondenten zufolge Gerüchte, wonach die Regierung eine zweite Mobilisierungswelle vorbereitet. Zuletzt hatte Präsident Putin im vergangenen Herbst rund 300.000 Reservisten einziehen lassen. Vielerorts wurden damals chaotische Zustände bei der Rekrutierung geschildert.

