Britischer Geheimdienst

Russland hat zahlreiche unerfahrene Rekruten eingezogen. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London hervor. Demnach werden tausende russische Soldaten vom belarussischen Militär auf einen Einsatz vorbereitet. Hintergrund sei ein Mangel an russischen Ausbildern, von denen viele bei der Invasion in der Ukraine im Einsatz seien oder dort gestorben seien. Das sei ein Anzeichen dafür, wie strapaziert die russischen Streitkräfte inzwischen seien so die Mitteilung der Briten weiter.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.