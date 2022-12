Austausch gegen Waffenhändler

Die US-Basketballerin Brittney Griner (rechts) wurde im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen den USA und Russland freigelassen - im Gegenzug kam der Waffenhändler Viktor But (links) frei. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alexander Zemlianichenko)

Nach Angaben des russischen Außenministeriums fand der Austausch am Flughafen von Abu Dhabi statt. Zuvor sollen der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich bin Sajed al-Nahjan, und der saudi-arabische Kronprinz bin Salman vermittelt haben. US-Präsident Biden schrieb auf Twitter, Griner sei in Sicherheit und in einem Flugzeug auf dem Weg nach Hause. Er habe vor wenigen Augenblicken mit ihr gesprochen.

Die zweimalige Basketball-Olympiasiegerin Griner war im Februar bei ihrer Ankunft an einem Moskauer Flughafen festgenommen worden. In ihrem Gepäck wurden Kartuschen für E-Zigaretten mit Cannabisöl gefunden. Ein russisches Gericht verurteilte sie zu neun Jahren Haft wegen Drogenbesitzes und Drogenhandels und schickte sie in eine Strafkolonie.

Berüchtigter Waffenhändler Viktor But kehrt nach Russland zurück

Im Rahmen des Gefangenenaustauschs wurde der in den USA inhaftierte russische Waffenhändler But an Russland übergeben. Der 55-Jährige war 2012 von einem Gericht in New York zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Seitdem hatte sich Russland um eine Rückführung bemüht.

But wird seit Jahrzehnten mit Waffenschmuggel in Kriegs- und Krisengebiete in Verbindung gebracht, etwa nach Liberia, Libyen und Afghanistan. Er soll vor allem mit ausrangierten Waffen der Armee der ehemaligen Sowjetunion gehandelt haben. 2008 war er in einem Luxushotel in Bangkok festgenommen worden - bis dahin galt But als einer der meistgesuchtesten Menschen der Welt.

US-Amerikaner Wheelan bleibt in russischer Gefangenschaft

Der 2018 in Russland wegen angeblicher Spionage zu einer langen Haftstrafe verurteilte US-Amerikaner Paul Wheelan gehört dagegen nicht zum nun vereinbarten Gefangenenaustausch. US-Präsident Biden betonte, sich weiterhin um dessen Freilassung zu bemühen. Russland behandele den Fall aus völlig illegitimen Gründen anders als Griners Fall, so Biden.

