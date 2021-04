Der russische Oppositionspolitiker Nawalny ist nach den Worten des Europaabgeordneten Lagodinsky nach wie vor von jeglicher medizinischer Versorgung abgeschnitten.

Der Grünen-Politiker sagte im Deutschlandfunk, das sogenannte Krankenhaus, in das Nawalny aufgrund seines Gesundheitszustands nach fast dreiwöchigem Hungerstreik verlegt worden sei, sei nichts anderes als ein weiteres Gefangenenlager. Die Einrichtung stehe zudem im Verdacht, ihre Insassen zu foltern. Lagodinsky zufolge hat die Verlegung noch einmal deutlich gemacht, dass Russland Nawalny dauerhaft ausschalten wolle. Die Gefahr für das Herrschaftssystem von Präsident Putin solle beseitigt werden.



Nawalny war kürzlich aus dem Straflager Pokrow in ein Gefängniskrankenhaus eines anderen Lagers gebracht worden. Für heute sind in Russland landesweit Proteste gegen die Inhaftierung des Kreml-Kritikers angekündigt.

