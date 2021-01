In Moskau und anderen russischen Städten haben zehntausende Menschen für die Freilassung des Oppositionspolitikers Nawalny demonstriert. Allein in der Hauptstadt gingen nach Schätzungen von Korrespondenten mehr als 40.000 Personen auf die Straßen. Auch gab es zahlreiche Festnahmen.

Die Polizei sprach von 10.000 Teilnehmern. Sie trieb die Demonstranten gewaltsam auseinander. Viele wurden festgenommen, darunter Nawalnys engste Mitarbeiterin, die Juristin Sobol. Die Ehefrau des Regimekritikers, Julia, wurde nach mehreren Stunden wieder freigelassen.



Proteste gab es landesweit in mehr als 60 Städten. Sie begannen im Osten des Landes, wo bei Temperaturen von mancherorts unter minus 50 Grad tausende Menschen gegen die Führung in Moskau protestierten. In Sankt Petersburg waren es rund 2.000 Oppositionsanhänger. Aktivisten sprachen von landesweit mehr als 1.600 Festnahmen. Auch in Berlin demonstrierten vor der russischen Botschaft einige hundert Menschen.



Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kritisierte das Vorgehen der russischen Behörden. Er bedauere die zahlreichen Festnahmen, den unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt und die Einschränkung von Internet- und Telefonverbindungen. Er sei besorgt und werde am Montag mit den Außenministern der EU-Staaten bei einem Treffen in Brüssel über die nächsten Schritte der Europäischen Union beraten.



Nawalny war vergangenen Sonntag direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau festgenommen und zu 30 Tagen Haft verurteilt worden.

Amnesty-Experte: Führung hat große Angst vor den Dumawahlen

Der Russland-Experte von Amnesty International, Franck, sieht das harte Vorgänge der Führung in Moskau gegenüber der Opposition als ein Zeichen von Schwäche. Die zahlreichen neuen Gesetze mit einschränkendem Charakter könne man sich nur so erklären, dass man große Angst vor den Dumawahlen im September habe, sagte Franck im Deutschlandfunk. Ein Szenario wie in Belarus wolle man unbedingt vermeiden.



Zwischen der russischen Führung und den Menschen gebe es keinen Dialog, die Leute fühlten sich unendlich bevormundet. Erklärungen, dass sich Nawalny selbst vergiftet habe oder in Deutschland vergiftet worden sei, zeigten einen Mangel an Respekt gegenüber den Bürgern. Der Westen müsse gegenüber Moskau eine entschlossene Haltung zeigen und die noch bestehenden Dialogforen wirklich für Dialog nutzen, verlangte Franck.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.