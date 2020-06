Wegen eines Lecks in einem Kraftwerk in Russland sind rund 20.000 Liter Diesel in die Natur am Nordpolarmeer gelangt.

Präsident Putin wies den Zivilschutz an, umgehend Maßnahmen zu erarbeiten. Zudem stufte er den zuvor für die sibirische Industriestadt Norilsk ausgerufenen Notstand zu einem Fall von nationalem Ausmaß hoch. Den Behörden warf er vor, zu langsam reagiert zu haben. Das Leck war bereits Ende Mai entstanden. Das Unternehmen Norils Nickel betonte, die Lage sei unter Kontrolle. Mitarbeiter und auch Spezialisten seien an der Reinigung der Flüsse und Wege beteiligt. Umweltschützer der Organisation WWF warnten dagegen vor einer Katastrophe. Mit speziellen Ölsperren haben man zwar die Ausbreitung eindämmen können. Giftstoffe könnten aber das sensible Ökosystem des Großen Arktischen Schutzgebietes gefährden.