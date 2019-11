Das "Walgefängnis" in Russland ist Geschichte.

In der Bucht an der russischen Pazifikküste wurden insgesamt rund 100 Beluga-Wale und Orcas gefangen gehalten. Viele sollten später an Aquarien in China verkauft werden.



Eine Onlinepetition sammelte schließlich mehr als 1,5 Millionen Unterschriften und auch Prominente wie Hollywood-Star Leonardo di Caprio setzten sich für die Wale ein. Jetzt haben die russischen Behörden die letzten Tiere aus der Bucht freigelassen. Das bestätigte auch die NGO Sakhalin Watch.



Russland ist das einzige Land, das es erlaubt, wilde Orcas und Belugas für Aquarien zu fangen.