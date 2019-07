In der russischen Stadt St. Petersburg ist nach Angaben von Oppositionsvertretern eine Aktivistin der LGBT-Bewegung ermordet worden.

Jelena Grigoryewa sei bereits am vergangenen Wochenende in der Nähe ihres Hauses mit zahlreichen Stichverletzungen aufgefunden worden, erklärte ein Mitstreiter. Eine örtliche Zeitung berichtet, ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Grigoryewa setzte sich den Berichten zufolge für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender ein. Zudem beteiligte sie sich an Demonstrationen für politische Gefangene und gegen die Annexion der Krim. Ein Mitstreiter erklärte, sie habe vor der Tat Morddrohungen erhalten, die Behörden hätten jedoch nicht reagiert.