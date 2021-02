Anhänger des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Nawalny haben am heutigen Valentinstag mit Taschenlampen-Spaziergängen ihre Solidarität zum Ausdruck gebracht.

Aktionen gab es bereits im äußersten Osten Russlands, etwa in Chabarowsk. In der Hauptstadt Moskau sowie in St. Petersburg bildeten schon vor Einbruch der Dunkelheit Frauen Menschenketten. In der Stadt Kasan an der Wolga nahmen Polizisten laut einer Bürgerrechtsbewegung nach einer genehmigten Kundgebung gegen politische Repressionen mehrere Menschen fest.



Nawalny war vor knapp zwei Wochen in einem international vielfach kritisierten Prozess zum Verbüßen einer früher verhängten mehrjährigen Straflagerhaft verurteilt worden. In den Augen der Richterin hatte der Kreml-Kritiker gegen Bewährungsauflagen verstoßen, während er sich in Deutschland von einem Giftanschlag erholte.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.