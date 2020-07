Der außenpolitische Sprecher der Linken, Gysi, hat eine Aufhebung der EU-Sanktionen gegen Russland gefordert.

Europa sollte auf den russischen Präsidenten Putin zugehen und ihm ein Angebot machen, sagte Gysi im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Bundesregierung könnte dabei eine führende Rolle spielen. Allerdings müsse man auch undemokratische Züge benennen und klare Forderungen an Russland stellen. So müsse das Land beispielsweise die Unterstützung rechter Kräfte in Europa einstellen. Mit Blick auf die annektierte Krim sagte Gysi, Russland werde die Halbinsel nicht wieder rausrücken. Dies werde der Westen zwar nicht anerkennen, man könne aber versuchen, gute Beziehungen hinzubekommen.