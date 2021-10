Bundesaußenminister Maas hat Kritik am russischen Beschluss zum Abbruch der Verbindungen zur Nato geübt.

Dadurch werde die Eiszeit zwischen beiden Seiten weiter verlängert, sagte der SPD-Politiker am Rande eines Treffens mit EU-Kollegen in Luxemburg. Das seien bedauerliche Entwicklungen. Man müsse einmal mehr zur Kenntnis nehmen, dass Russland offenbar nicht mehr bereit zum Dialog sei.



Moskau hatte angekündigt, zum 1. November die Arbeit seiner ständigen Vertretung bei der Nato in Brüssel einzustellen. Auch die Arbeit des Nato-Informationsbüros in der russischen Hauptstadt werde beendet.



Hintergrund ist, dass die Nato Anfang des Monats acht Mitgliedern der russischen Vertretung bei der Nato wegen Spionagevorwürfen die Akkreditierung entzogen hatte. Zudem wurde die Anzahl der Personen, die im Nato-Hauptquartier arbeiten dürfen, deutlich reduziert.

