Russlands Ministerpräsident Medwedew hat vor einem Nato-Beitritt Georgiens gewarnt.

Ein entsprechendes Angebot an die ehemalige Sowjetrepublik wäre absolut unverantwortlich und eine Bedrohung für den Frieden, sagte Medwedew im Staatsfernsehen in Moskau. - Er äußerte sich zehn Jahre nach dem Krieg zwischen Russland und Georgien. Damals hatten georgische Truppen erfolgslos versucht, die abtrünnige, von Moskau unterstützte Provinz Südossetien wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Medwedew war zu der Zeit Präsident in Russland. Nach dem Krieg verlor Georgien komplett die Kontrolle über Südossetien und auch über Abchasien, eine weitere abtrünnige Provinz. Russland verstärkte seine militärische Präsenz in beiden Regionen und erkannte sie als unabhängige Staaten an.