In Russland sind bei Demonstrationen zur Unterstützung des in einem Straflager inhaftierten Oppositionspolitikers Nawalny mehr als 1.000 Menschen festgenommen worden. Das berichten Menschenrechtsorganisationen.

Bei den Demonstrationen in mehr als 50 Städten riefen die Menschen zu Tausenden "Freiheit für Nawalny" und forderten, dem in Haft schwer erkrankten 44-Jährigen ärztliche Hilfe zu leisten. In Moskau waren Tausende Menschen bei den Demonstrationen unterwegs. Auch in Sibirien und Sankt Petersburg gingen Tausende auf die Straße.



Nawalny ist seit drei Wochen im Hungerstreik, um so eine Behandlung von einem unabhängigen Arzt zu erwirken. Er ist nach Angaben russischer Behörden von externen Ärzten untersucht worden. Die vier Ärzte, die nicht in dem Gefängniskrankenhaus beschäftigt seien, hätten keine ernsthaften Gesundheitsprobleme bei dem 44-jährigen Oppositionellen feststellen können, wird die russische Menschenrechtsbeauftragte Moskalkova von der Nachrichtenagentur RIA zitiert.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.