Nach der Verurteilung des russischen Oppositionspolitikers Nawalny ist es zu Protesten gekommen.

Zahlreiche Menschen zogen durch die Innenstadt von Moskau, Proteste gab es zudem in Sankt Petersburg und anderen Städten Russlands. Die Polizei ging teils gewaltsam gegen die Demonstranten vor und nahm Korrespondentenberichten zufolge mehr als 1.000 Personen fest.



Auch international wurde die Verurteilung Nawalnys kritisiert. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, die Entscheidung sei fernab jeder Rechtsstaatlichkeit. Nawalny müsse sofort freigelassen werden. Auch die Gewalt gegen friedliche Demonstanten in Russland müsse aufhören. Die USA, Großbritannien und Frankreich forderten ebenfalls die sofortige Freilassung Nawalnys. Der britische Außenminister Raab nannte das Urteil "pervers". Der französische Präsident Macron erklärte, ein politischer Dissens sei niemals ein Verbrechen.



Ein Gericht in Moskau hatte Nawalny wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Abzüglich der Zeit im Hausarrest muss der 44-Jährige insgesamt zwei Jahre und acht Monate in ein Straflager. Seine Anwälte kündigten Berufung gegen das Urteil an.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.