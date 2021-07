In der sibirischen Region Jakutien im Osten Russlands kämpfen Feuerwehrleute gegen mehr als 200 Waldbrände.

ARD-Korrespondentin Nagel berichtet, dass tausende Einsatzkräfte unter anderem Schneisen graben, um die Flammen aufzuhalten. Allerdings drehe der Wind sich ständig, was die Löscharbeiten erheblich erschwere. Viele Brände lodern dem Bericht zufolge in der Nähe von Siedlungen. Über rund 60 Städten und Dörfern, darunter auch die Regionalhauptstadt Jakutsk, liegt inzwischen dichter Rauch. Umweltschützer warnen, dass die Konzentration gesundheitsgefährdender Stoffe in der Luft extrem hoch sei.



Waldbrände in der sibirischen Taiga sind in dieser Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Allerdings hat das Ausmaß der Feuer zugenommen, weil die letzten Sommer besonders heiß und trocken ausfielen.

