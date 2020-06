In den Wäldern Russlands wüten derzeit etwa 6.000 Feuer.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Moskau mitteilte, sind in den vergangenen Wochen mehr als 9.900 Quadratkilometer abgebrannt. Betroffen ist demnach vor allem der Süden Sibiriens, Gebiete am Baikalsee sowie der äußerste Osten und Westen des Landes.



Nach Angaben der Forstverwaltung sind derzeit mehr als 1.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Dem Umweltministerium zufolge sind viele der Brände entstanden, weil Menschen unachtsam mit Feuer umgegangen sind.