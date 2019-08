Nach einem missglückten Test auf einem Militärgelände im Norden Russlands sind fünf Menschen ums Leben gekommen.

Wie die russische Nachrichtenagentur RIA meldet, kam es nach Angaben der Atombehörde Rosatom beim Probelauf eines Raketenmotors für flüssigen Treibstoff zu dem Unfall. Offenbar wurde auch Radioaktivität freigesetzt.



Das Unglück in der Nähe der Hafenstadt Sewerodwinsk war bereits am Donnerstag bekannt geworden. Damals hatte das Verteidigungsministerium von zwei Toten berichtet und erklärt, es sei keine Radioaktivität in die Umgebung gelangt.