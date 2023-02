Wie die Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf einen Gouverneur berichtet, wurde eine Drohne etwa 100 Kilometer von Moskau entfernt zerstört. Den Angaben zufolge stürzte das Gerät in der Nähe einer Gasverteilerstation ab. Weitere Drohnen seien in der vergangenen Nacht in den Regionen Krasnodar und Adigea abgeschossen worden, hieß es. Russland machte die Ukraine für den Einsatz der Drohnen verantwortlich. Eine Bestätigung der Regierung aus Kiew gibt es nicht. Russland setzt seit Monaten Drohnen im Krieg gegen die Ukraine ein, um Infrastrukturanlagen zu treffen und die Energieversorgung zu stören.

Heute früh war der Luftraum über St. Petersburg vorübergehend geschlossen worden. Alle Starts und Landungen am Flughafen Pulkowo wurden gestrichen. Nach einheimischen Medienberichten soll ein Flugobjekt über der Stadt gesichtet worden sein, bei dem es sich um eine Drohne gehandelt haben könnte. Die Online-Nachrichtenseite Basa meldete, dass Kampfflugzeuge zur Aufklärung im Einsatz gewesen seien. Der Flughafen wurde später wieder geöffnet.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.