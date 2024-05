Russland hat großangelegte Angriffe auf Grenzorte in der ukrainischen Region Charkiw gestartet. (- / https: / / photonew.ukrinform.com / -)

Russische Soldaten seien zudem im Gebiet um Donezk vorgerückt und hätten dort ein weiteres Dorf unter ihre Kontrolle gebracht. Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnete die Lage in der Region Donezk in seiner abendlichen Videoansprache als "besonders angespannt". Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Ukraine hatte nach Beginn der russischen Großangriffe in der Region Charkiw gestern zahlreiche Ortschaften mit rund 1800 Menschen evakuiert. Die Regierung in Kiew gab an, zusätzliche Streitkräfte in die Region entsandt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.