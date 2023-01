Russland selbst meldet die Einnahme der ukrainischen Stadt Soledar. (Libkos / AP / dpa )

Russland meldete heute die Eroberung der seit Tagen umkämpften Stadt. Der Ort stehe vollständig unter russischer Kontrolle, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Diese Darstellung wurde von ukrainischer Seite umgehend zurückgewiesen. Die eigenen Soldaten befänden sich weiterhin in Soledar, sagte eine Sprecherin. Die tatsächliche Lage kann von außen nicht objektiv eingeschätzt werden. Westliche Experten berichten allerdings ebenfalls, dass Russland Soledar wohl eingenommen hat. Das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien bewertete dies aber nicht als wichtige Entwicklung in dem Krieg, da ukrainische Truppen bereits wiederholt große Teile des eigenen Territoriums im Süden und Osten zurückgewonnen hätten.

