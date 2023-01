Russland selbst meldet die Einnahme der ukrainischen Stadt Soledar. (Libkos / AP / dpa )

Russland meldete gestern die Eroberung der seit Tagen umkämpften Stadt. Der Ort stehe vollständig unter russischer Kontrolle, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Diese Darstellung wurde von ukrainischer Seite umgehend zurückgewiesen. Die eigenen Soldaten befänden sich weiterhin in Soledar, sagte eine Sprecherin. Auch Präsident Selenskyj erklärte in seiner abendlichen Videoansprache, der Kampf um Bachmut und Soledar und um andere Städte im Osten des Landes gehe weiter.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.