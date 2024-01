Grenzstadt

Evakuierungen aus Belgorod (Archivbild). (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Belgorod Region Governor Press O)

Die Stadt liegt gut 30 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt und wurde zuletzt vermehrt von dort aus angegriffen. Der örtliche Gouverneur teilte mit, die Bewohner würden andernorts in Notunterkünften untergebracht. In den vergangenen 24 Stunden seien außerdem 1300 Anfragen zur Evakuierung von Kindern aus Belgorod eingegangen.

Die russische Luftwaffe griff die Ukraine erneut mit Raketen an. Heute früh meldeten ukrainische Medien Explosionen etwa in der Umgebung der Stadt Dnipro. Dort sollen Marschflugkörper abgefeuert worden sein. Ebenso seien Hyperschallraketen des Typs Kinschal im Einsatz, hieß es. Über Beschuss wurde auch aus Krywyj Rih, Saporischschja, Charkiw, Dnipropetrowsk und Chmelnyzkyj berichtet. In der gesamten Ukraine - darunter in der Hauptstadt Kiew - wurde Luftalarm ausgelöst.

Weiterführende Informationen

