Ukrainische Soldaten feuern eine Kanone in der Nähe von Bachmut ab (Libkos / AP / dpa / Libkos)

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau erklärte, die russischen Truppen hätten weitere Teile der seit Monaten umkämpften Stadt eingenommen. Gestern hatte die Regierung in Kiew erklärt, die Angreifer seien bislang mit dem Versuch gescheitert, ukrainische Nachschubwege in der Region abzuschneiden.

In der Stadt Kramatorsk zerstörte das russische Militär nach eigenen Angaben ein Munitionslager der ukrainischen Seite. In der russischen Grenzregion Brjansk sollen vier Menschen durch ukrainischen Beschuss getötet worden sein. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj teilte in seiner abendlichen Videobotschaft mit, er habe mit Frankreichs Staatschef Macron über ein neues Waffenpaket gesprochen. Selenskyj dankte erneut den ausländischen Partnern für die bereits geleistete Unterstützung.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.