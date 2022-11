Das von Russland besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja. (IMAGO / NurPhoto / Dmytro Smolyenko)

Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, die sich derzeit auf der Anlage befinden, berichteten von mehreren schweren Explosionen auf dem Gelände und in seiner Umgebung. Nach Angaben der Betreiber gab es Schäden an einigen Gebäuden und Geräten sowie an Stromleitungen. Es gebe aber keinen Austritt von Radioaktivität. Das russische Verteidigungsministerium beschuldigte die ukrainische Armee, das AKW massiv mit Artillerie beschossen zu haben und dies weiterhin zu tun. Die ukrainische Atombehörde Energoataom machte hingegen Russland für die Attacken verantwortlich. IAEA-Chef Grossi erklärte in Wien, der Beschuss des Atomkraftwerks sei völlig inakzeptabel und äußerst besorgniserregend. Wer auch immer dafür verantwortlich sei, müsse die Angriffe umgehend beenden.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.