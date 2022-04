Die russische Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat kann mit bis zu 15 Atomsprengköpfe beladen werden. (AFP)

Der russische Machthaber Putin sagte in einer Fernsehansprache, die ballistische Rakete vom Typ Sarmat solle alle Staaten, die sein Land bedrohten, zum Nachdenken bewegen. Sie könne mit einer Reichweite von 18.000 Kilometern viele Ziele rund um die Welt erreichen und alle modernen Luftabwehrsysteme umgehen, erklärte Putin. Das US-Verteidigungsministerium nannte den russischen Raketentest eine Routineaktion. Die Maßnahme sei mit den USA abgesprochen gewesen.

Russland setzte unterdessen seine Luftangriffe auf die Ostukraine unvermindert fort. Dabei beschoss das Militär nach eigenen Angaben erneut mehr als 1.000 ukrainische Ziele. In der belagerten Stadt Mariupol verstrich ein neues russisches Ultimatum an ukrainische Truppen. Das teilte der Kommandant der in der Stadt verbliebenen Marinebrigade in einem Video mit. Der Militärführer bat um internationale Unterstützung, um die Belagerung durch die russische Armee brechen zu können. Er betonte, man werde die Waffen nicht niederlegen. Dutzenden Zivilisten gelang hingegen die Flucht aus der Hafenstadt. Sie konnten mit Bussen über einen Fluchtkorridor aus der Stadt gebracht werden, meldete der Gouverneur des Bezirks.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.