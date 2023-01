Zu dieser Meldung liegt uns noch kein aktuelles Bildmaterial vor. Dieses Archivfoto vom Juli zeigt ukrainische Soldaten, die während eines russischen Angriffs in Kramatorks Schutz suchen. (AP Photo/Nariman El-Mofty)

Man habe provisorische Militärbarracken der ukrainischen Streitkräfte in Kramatorsk im Osten aus der Luft angegriffen, teilte das russische Verteidigungsministerum mit. Bei dem Angriff habe es sich um Vergeltung für die ukrainische Raketenattacke vor einer Woche auf eine russische Stellung in der Stadt Makiivka in der Region Donezk gehandelt, hieß es weiter.

Die ukrainische Armee wies die russischen Angaben zurück. Ein Sprecher sagte der britischen BBC, es handele sich um Moskauer Propaganda. Die Angaben aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

