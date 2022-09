Satellitenaufnahme des Kernkraftwerks Saporischschja (Archivbild) (Maxar Technologies / AP / dpa)

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau in seinem Lagebericht mitteilte, sollen mehr als 250 ukrainische Soldaten in der vergangenen Nacht versucht haben, das Kraftwerk anzugreifen. Unbestätigten Angaben zufolge wurde bei den Kämpfen eine Stromleitung getroffen. Daher seien die Notstromgeneratoren in Gang gesetzt worden. Eine unabhängige Überprüfung der Informationen ist nicht möglich. Das ukrainische Atomkraftwerk wurde im März von russischen Soldaten eingenommen, wird aber weiterhin vom ukrainischen Personal betrieben. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, das Kraftwerk unter Beschuss zu nehmen.

Der türkische Präsident Erdogan bot sich derweil als Vermittler im Streit um das Atomkraftwerk Saporischschja an. Das teilte das Präsidialbüro in Ankara nach einem Telefonat Erdogans mit dem russischen Präsidenten Putin mit.

