Russland meldet weitere Angriffe auf Ukraine (Max Pshybyshevsky/AP/dpa)

Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von 200 Attacken in den vergangenen Stunden unter anderem auf die Regionen um Charkiw im Osten des Landes und Odessa am Schwarzen Meer. Ziele seien auch Kommandposten und Lager der ukrainischen Armee gewesen; man habe etwa 350 Soldaten getötet.

EU-Ratspräsident Michel in Odessa

Von ukrainischer Seite gibt es hierzu noch keine Stellungnahme. Der Angriff auf Odessa wurde aus EU-Kreisen bestätigt: EU-Ratspräsident Michel und der ukrainische Ministerpräsident Schmyhal hätten sich dort bei einem gemeinsamen Besuch aufgehalten und wegen des Raketenbeschusses Schutz suchen müssen, hieß es.

Gestern war nach ukrainischen Angaben ein Schulgebäude im Gebiet Luhansk von russischen Raketen getroffen worden; es war die Rede von zwei Toten und rund 60 verschütteten Personen. Satellitenbilder, die heute von der Nachrichtenagentur AP analysiert wurden, bestätigten die Zerstörung des Gebäudes.

