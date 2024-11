Uns liegt kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Die Streitkräfte hätten die Kontrolle über ein weiteres Dorf in der Region Donezk übernommen, meldet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das

Verteidigungsministerium in Moskau. Damit würde die russische Armee weiter in Richtung Pokrowsk vorstoßen, ein für die Ukraine wichtiger Bahn- und Logistikknotenpunkt. Bereits gestern hatte Russland die Einnahme von zwei Ortschaften in der Ostukraine gemeldet. Auch die ukrainische Hauptstadt Kiew war Ziel weiterer Angriffe. Wie die Militärverwaltung der Stadt im Online-Dienst Telegram mitteilte, verursachten herabfallende Wrackteile abgeschossener russischer Drohnen mehrere Brände. Informationen über Verletzte liegen nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.