Der russische Menschenrechtler Titijew ist auf Bewährung freigelassen worden.

Ein Gericht habe seinem Antrag stattgegeben,[ teilte die Bürgerrechtsbewegung Memorial|Titijew] mit. Die Entscheidung werde in zehn Tagen wirksam. Titijew war im März trotz internationaler Proteste von einem Gericht in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny zu vier Jahren Straflager verurteilt worden. Begründet wurde der Richterspruch mit dem Besitz von Drogen. Nach Darstellung von Memorial wurden ihm diese von der Polizei untergeschoben, um die Arbeit der Menschenrechtsorganisation zu behindern. Titijew hatte deren Büro in Grosny geleitet, bis er 2018 festgenommen wurde.



Die autonome russische Teilrepublik Tschetschenien wird autoritär von Machthaber Kadyrow regiert. Menschenrechtler werfen ihm eine Gewaltherrschaft mit Folter und Entführungen vor.