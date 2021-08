Bundeskanzlerin Merkel hat von dem russischen Präsidenten Putin erneut die Freilassung des Kreml-Kritikers Nawalny verlangt.

Seine Verurteilung sei nicht akzeptabel, sagte sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Moskau. Sie habe gegenüber Putin noch einmal die Freilassung Nawalnys gefordert und auch deutlich gemacht, dass Deutschland an der Sache dranbleiben werde, so Merkel. Putin sagte, Nawalny sei nicht aus politischen Gründen verurteilt worden, sondern weil er das Gesetz gebrochen habe.



Die Bundeskanzlerin und der russische Präsident sprachen außerdem über den Krieg in der Ukraine, die Gas-Pipeline Nord Stream 2 und die Situation in Afghanistan.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.