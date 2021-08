Bundeskanzlerin Merkel reist heute zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin nach Moskau.

Ihr Besuch fällt auf den Jahrestag der Vergiftung des Putin-Gegners Nawalny. Der 45-Jährige macht den Kreml für das Attentat am 20. August 2020 verantwortlich. Nawalny verbüßt derzeit eine Haftstrafe.



Das russische Außenministerium hatte Deutschland gestern in dem Fall eine "Propagandakampagne" gegen Moskau vorgeworfen. In einer Erklärung hieß es, westliche Staaten versuchten, Nawalny in den Nachrichten zu halten, um sich in die inneren Angelegenheiten Russlands einzumischen. Insbesondere Berlin lasse keine Gelegenheit aus, den - so wörtlich - "Hype" um Nawalny als Vorwand für neue Angriffe gegen Moskau zu nutzen.



Die Kanzlerin hatte immer wieder die Freilassung Nawalnys verlangt. Merkel und Putin wollen heute auch über die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 sprechen. Außerdem will die Bundeskanzlerin 80 Jahre nach dem Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten niederlegen.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.