Bundeskanzlerin Merkel hat zum Auftakt ihres Treffens mit dem russischen Präsidenten Putin für eine Fortsetzung des Dialogs geworben.

Sie sagte in Moskau, obwohl es tiefgreifende Differenzen gebe, spreche man miteinander. Das solle so bleiben, betonte die Kanzlerin. Putin sagte, Deutschland sei für Russland einer der wichtigsten Partner in Europa und auf der ganzen Welt - nicht zuletzt dank Merkels Bemühungen.



Die Bundeskanzlerin legte einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten nieder und erinnerte an den Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion vor 80 Jahren.



