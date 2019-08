Im Kampf gegen die verheerenden Waldbrände in Sibirien setzt das russische Militär jetzt Löschflugzeuge ein.

Die ersten beiden Transportmaschinen landeten in Krasnojarsk. Acht weitere Maschinen sollen folgen. Besonders betroffen sind neben der Region Krasnojarsk und Irkutsk die Gebiete Jakutien und Burjatien. Bewohner beklagten in sozialen Netzwerken, dass sich die Behörden bislang kaum um die Katastrophe gekümmert hätten. Ein Waldgebiet, größer als Brandenburg, soll bereits vernichtet sein. Die Ursache für die Brände ist noch unklar. Ministerpräsident Medwedew ordnete eine Untersuchung durch den Generalstaatsanwalt an.