In Russland werden heute Regionalwahlen abgehalten.

Mit Spannung wird dabei erwartet, wie die Regierungspartei "Geeintes Russland" abschneidet. Unterstützer des vergifteten Kreml-Kritikers Nawalny haben dazu aufgerufen, den Kandidaten der Partei die Stimme zu verweigern und stattdessen für beliebige Mitbewerber zu votierten. "Geeintes Russland" unterstützt den Kurs des russischen Präsidenten Putin.



Abgestimmt wird in nahezu allen Gebieten des flächenmäßig größten Landes der Erde. Konkret finden über 9.000 Einzelwahlen statt. Für den Kreml besonders wichtig ist die Bestimmung neuer Gouverneure, die in 18 Regionen abgehalten wird. In elf weiteren Regionen stimmen die Menschen über eine neue Zusammensetzung lokaler Parlamente ab. In 22 Kommunen stehen zudem Stadtratswahlen an. In anderen Gebieten geht es um die Besetzung von Bürgermeisterämtern.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.