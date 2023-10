US-Geheimdienste werfen Russland die Einmischung in Wahlen vor. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Dabei nutze Moskau seine Staatsmedien, sein Netz an Spionen und Online-Netzwerke, heißt es in einem Bericht der US-Geheimdienste. Zwischen 2020 und 2022 habe Russland gezielte Anstrengungen unternommen, das öffentliche Vertrauen in mindestens elf Wahlen in neun Demokratien zu untergraben, darunter auch in den Vereinigten Staaten. Aus russischer Sicht gebe es dabei zwei erstrebenswerte Effekte, heißt es in dem Bericht: Zum einen werde Instabilität in demokratischen Gesellschaften verbreitet und zum anderen würden demokratische Wahlen als nicht zuverlässig dargestellt - und somit die sich daraus ableitenden Regierungen als nicht legitimiert.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.