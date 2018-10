In Moskau haben die Behörden nun doch einer Mahnwache für die Opfer der Stalin-Ära zugestimmt.

Wie die Zeitung "Kommersant" schreibt, soll die Aktion am Montag vor der Zentrale des russischen Geheimdienstes FSB stattfinden. Darauf hätten sich die Behörden mit der Menschenrechtsgruppe "Memorial" geeinigt. Am Wochenende war die Zustimmung zunächst wegen Bauarbeiten zurückgezogen worden. Die Bürgerrechtler kritisierten, dass man damit ihre Organisation unter Druck setzen wolle.



"Memorial" organisiert das Gedenken seit mehr als zehn Jahren. Dabei lesen Familienangehörige Namen und Kurzbiografien von Opfern vor. Vor rund 80 Jahren erreichten die politischen Verfolgungen in der Sowjetunion ihren Höhepunkt. Allein in der Hauptstadt Moskau wurden rund 40.000 Menschen getötet.