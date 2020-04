Die russische Hauptstadt Moskau verschärft die Einschränkungen für die Bewohner wegen der Ausbreitung des Coronavirus.

Bürgermeister Sobjanin teilte mit, dass die Mehrheit der Betriebe vorübergehend geschlossen werde, auch Baustellen mit Ausnahme von Klinik-Neubauten. Nur noch lebenswichtige Einrichtungen dürften weiter betrieben werden. Wer arbeite, brauche von Montag an eine Sondererlaubnis, sagte er. Es werde vorübergehend ein digitaler Ausgangsschein an jene vergeben, die sich in der Stadt bewegen müssten. Alle anderen müssten zu Hause bleiben. Die Lage verschlimmere sich. Deshalb seien weitere Schritte zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit nötig, betonte Sobjanin in einer Videobotschaft.



In Russland sind bisher mehr als 11.900 Corona-Fälle gemeldet worden, die meisten in Moskau.