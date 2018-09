Bei den Regional- und Kommunalwahlen in Russland haben in vielen Städten die kremltreuen Kandidaten gewonnen.

Auch der Bürgermeister von Moskau, Sobjanin, wurde mit großer Mehrheit wiedergewählt. Der enge Verbündete von Präsident Putin erhielt gut 70 Prozent der Stimmen, wie die Moskauer Wahlkommission mitteilte. Die Beteiligung an der Abstimmung lag bei rund 30 Prozent.



Die Wahlen gestern waren überschattet von landesweiten Protesten. Mehr als tausend Menschen wurden festgenommen, die meisten von ihnen in St. Petersburg und in Jekaterinburg. Kremlkritiker Nawalny hatte dazu aufgerufen, am Wahltag gegen die Rentenreform der russischen Regierung zu demonstrieren. Er selbst sitzt zur Zeit wegen einer anderen Protestaktion in Arrest.