Es ist schon erstaunlich, welcher Wirbel da gerade in Moskau erzeugt wird. Eigentlich geht es nur um eine Lokalwahl, die Wahl zum Moskauer Stadtparlament. Es ist nicht abzusehen, dass die Opposition bei dieser Wahl gewinnen oder eine entscheidende Rolle spielen würde und dennoch sind die Machthaber extrem nervös.

Die Kandidaten der Regierungspartei „Einiges Russland“ treten als unabhängige Kandidaten an, weil die Partei in der Gunst der Wähler abgerutscht ist und laut Umfrage nur noch 32 Prozent der Stimmen bekommen würde. Aber es gibt noch die Parteien der regierungstreuen Scheinopposition.

Die Machtfrage im Moskauer Stadtparlament stellt sich nicht

Es ist nicht abzusehen, dass Moskau ein echtes oppositionelles Parlament bekommen würde. Und dann werden 57 oppositionelle Kandidaten nicht zugelassen, mit fadenscheinigen Begründungen: zu viele ungültige Stimmen bei der Registrierung. Bei einigen dieser Kandidaten wurden Hausdurchsuchungen gemacht, viele wurden kurz vor der heutigen Demonstration festgenommen. Doch keiner dieser Kandidaten ist so populär, dass er dem Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin in absehbarer Zeit ernsthaft Konkurrenz machen könnte.

All diese Aktionen führen dazu, dass Russland in der Welt wieder einmal das Bild eines repressiven Polizei- und Geheimdienststaats abgibt. Und dann die Demonstration heute: die Twerskaja-Straße, der Boulevard, der zum Roten Platz führt, von Absperrgittern gesäumt, hunderte Polizisten haben sich postiert, Rosgvardia-Spezialkräfte in blauen Tarnanzügen.

Das Vorgehen der Polizei bleibt unerklärlich

Überall warten Busse mit vergitterten Fenstern für den Gefangenentransport und dann kommen da einige wenige Tausend Demonstranten. Es wird gerangelt, geprügelt, Hunderte werden festgenommen. Die Bilder gehen um die Welt, es sieht unglaublich martialisch aus, Menschen mit blutenden Platzwunden am Kopf und man fragt sich: Wozu das Ganze, wieso lässt man diese Demonstration nicht einfach zu?

Es gab doch letzten Samstag erst eine Demonstration mit 20.000 Teilnehmern, die auch keine Revolution in Russland ausgelöst hat. Warum lässt man die Opposition in Moskau nicht einfach zur Wahl zu? Die Machthaber haben eigentlich nichts zu befürchten. Aber ihre Paranoia, ihr repressives Vorgehen und die Gewalt sorgen ohne Not dafür, dass die Unzufriedenheit über die Politik bei vielen Russen immer mehr in Wut umschlägt.