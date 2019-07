Kurz vor einer nicht genehmigten Demonstration ist die Polizei in Moskau gegen Oppositionelle vorgegangen.

Der Kremlkritiker Jaschin teilte in der vergangenen Nacht auf Facebook mit, dass er in seiner Wohnung verhört und anschließend zu einer Polizeistation gebracht worden sei. Mehrere Verbündete des Oppositionspolitikers Nawalny berichteten von Durchsuchungen und Befragungen. Nawalny war am Mittwoch zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt worden, weil er zu Protesten gegen den Ausschluss von Oppositionellen bei der Regionalwahl Anfang September in Moskau aufgerufen hatte.



Für den frühen Nachmittag ist vor dem Rathaus von Moskau erneut eine Demonstration geplant. Sie wurde von den Behörden nicht genehmigt.