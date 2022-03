Der Internationale Gerichtshof in Den Haag (IMAGO / Steinach)

Das höchste Gericht der Vereinten Nationen gab in Den Haag einer Klage der Ukraine gegen Russland statt. Kiew wirft Moskau eine Verletzung der Völkermord-Konvention von 1948 vor. IGH-Präsidentin Donoghue erklärte, die Gewalt müsse sofort enden . Dieser Einsatz führe zu unzähligen Toten und Verletzten. Die Entscheidung des Gerichtshofes ist das erste Urteil eines internationales Gerichtes seit der russischen Invasion vor knapp drei Wochen. Die Ukraine hatte ein Dringlichkeitsverfahren angestrengt und Sofortmaßnahmen gegen Russland gefordert.

Das Urteil ist bindend. Experten bezweifeln jedoch, dass Moskau sich an die Anordnung halten wird. Auch die Anhörung vergangene Woche hatte Russland bereits boykottiert. Der Gerichtshof besitzt keine Mittel, um einen Staat zu zwingen, ein Urteil auch umzusetzen. Dieses könnte aber internationale Signalwirkung haben und den Druck auf Moskau weiter erhöhen. Allerdings handelt es sich nur um eine vorläufige Entscheidung. In der Grundsache wird erst nach dem Hauptverfahren geurteilt, was Jahre dauern kann.

Der Internationale Gerichtshof ist das höchste UNO-Gericht und verhandelt bei Streitigkeiten zwischen Staaten. Vorläufige Maßnahmen, wie sie das Gericht am Mittwoch anordnete, können verhängt werden, bevor das inhaltliche Verfahren über eine Klage beginnt, um eine mögliche Rechtsverletzung nicht noch zu verschlimmern. Sie können jedoch nur schwer durchgesetzt werden. Bei Verstößen könnte der Sicherheitsrat zwar Sanktionen verhängen. Dies ist aber unwahrscheinlich, weil Russland dagegen ein Veto einlegen könnte.

