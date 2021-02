Anhänger des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny haben für heute weitere Proteste angekündigt.

In ganz Russland sollten die Menschen am Valentinstag abends 15 Minuten lang vor ihre Wohnhäuser treten und Taschenlampen in die Höhe halten, um so ihre Solidarität auszudrücken, heißt es in einem Aufruf. Der Oppositionsführer war vor knapp zwei Wochen in einem im Westen kritisierten Prozess zum Verbüßen einer früher verhängten mehrjährigen Straflagerhaft verurteilt worden. In den Augen der Richterin hatte Nawalny gegen Bewährungsauflagen verstoßen, während er sich in Deutschland von einem Giftanschlag erholte.



Russlands Präsident Putin bezeichnete die Demonstrationen für Nawalny als Versuch von Gegnern des Landes, eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung auszunutzen.

